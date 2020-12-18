Вчера украинская делегация в ТКГ заявила, что украинский военный попал на оккупированную территорию "в состоянии опьянения" и "умер от алкогольной или наркотической интоксикации", но позже это сообщение изменили.

Советник по информационной политике украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что вчера по ошибке обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного.

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Об этом говорится в заявлении Арестовича, обнародованной украинской делегацией для участия в ТКГ в социальной сети Facebook.

"Прошу прощения за дезинформацию общества. Вчера на странице делегации было обнародовано сообщение о возвращении украинской стороне тела одного из наших военнослужащих, который при неизвестных пока обстоятельствах оказался на временно неподконтрольной правительству Украины территории и погиб там", - заявил Арестович.

При этом, он напомнил вчерашнюю цитату, которую потом украинская делегация изменила.

В частности, в цитате было сказано: "Благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, по предварительным данным, 14.12.2020, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алкогольной или наркотической интоксикации".

В этой связи Арестович подчеркнул, что данное сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую он лично несет.

"Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ, и фактически обнародовал версию оккупантов", - отметил Арестович.

"Приношу свои официальные извинения уважаемым СМИ и украинскому обществу", - заявил он.

Смерть украинского бойца на Донбассе

17 декабря российские оккупанты передали украинской стороне тело умершего военнослужащего Вооруженных сил Украины. Сначала в сообщении утверждалось, что украинский военный попал на оккупированную территорию "в состоянии опьянения".

Затем украинская делегация в ТКГ уточнила свою информацию относительно причин смерти военнослужащего ВСУ. В частности, причины смерти украинского военного установит следствие.

По данным СМИ, украинский военный, тело которого передали украинской стороне боевики, был задушен.

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Автор: Виталий Саенко