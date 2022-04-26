Возгорание военных объектов в городах России может свидетельствовать о начале партизанской войны.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович допустил, что массовые пожары в городах России могут быть свидетельством начала партизанской войны.

Об этом шла речь в его интервью "Фейгин Live".

Так Арестович, комментируя ситуацию в Брянске, отметил, что в последнее время в России происходят атаки на военкоматы. Это, по его мнению, может свидетельствовать о начале партизанской войны.

"В России неизвестно, что происходит. В Уссурийске военная база горит, военкоматы горят, военные ВУЗы горят, какие-то склады, дома губернаторов. У меня ощущение, что в России началась партизанская война. Особенно это касается военкоматов — народ не хочет туда и препятствует", — заявил Арестович.

Советник главы ОПУ отметил, что в военкоматах хранятся личные данные призывников и резервистов.

Пожары в Брянске и Уссурийске: что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 25 апреля в российском городе Брянск загорелась нефтебаза. Ликвидация пожара до сих пор не завершена.

Местные жители рассказали, что слышали взрывы. В связи со случившимся в Брянске начали эвакуировать людей, живущих вблизи места пожара.

Россияне в социальных сетях активно обсуждают пожар на нефтебазе в Брянске, подозревая "что-то неладное", критикуя руководство РФ и признавая, что в Украине идет война, а не так называемая "спецоперация".

Так, некоторые пользователи уверены, что это местные диверсанты постарались, так как не все в РФ "поддерживают текущую ситуацию":

В российском Уссурийске произошел пожар на военной авиабазе. Очевидцы сообщали о густом черном дыме над военным объектом.

Страна-агрессор оба события не комментирует.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал серию пожаров в России, напомнив о карме за убийства украинских детей.

"Белгород, "Москва", Брянск. Постоянные "производственные эксцессы". И как тут не поверить в карму за убийства детей? Интересно другое. Много кто еще готов закрывать глаза на финансирование терроризма, покупая нефть. Но должна ли Европа зависеть от страны, где все постепенно самоуничтожается?",- написал Подоляк.

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