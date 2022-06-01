Это оружие очень точное, чего не скажешь об российских "Ураганах" и "Смерчах", отметил он.

Украина получит американские ракетные системы залпового огня MLRS большой дальности действия. Это оружие может кардинально изменить ход войны.

Об этом заявил советник председателя ОП Алексей Арестович в интервью 24 каналу.

MLRS - очень мощный комплекс, отмечает он. Кроме того, это очень точное оружие, чего не скажешь об российских "Ураганах" и "Смерчах".

Арестович отметил, что главная задача MLRS – это контрбатарейная борьба. Комплекс работает на подавление или уничтожение огневых средств артиллерии противника, расположенных также на закрытых огневых позициях с целью завоевания огневого превосходства. То есть, MLRS ударит по российской артиллерии и системам залпового огня, как только их выкатят на позиции.

"Значит, они не смогут больше накапливать ресурсы и бросать их в бой. Это оружие действительно способно кардинально изменить правила игры на главных участках фронта", – подчеркнул Арестович.

Ранее стало известно, что власти США официально подтвердили новый пакет помощи безопасности для украинского государства объемом 700 млн долларов. Он будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.

Вас также могут заинтересовать новости: