Украина получит американские ракетные системы залпового огня MLRS большой дальности действия. Это оружие может кардинально изменить ход войны.
Об этом заявил советник председателя ОП Алексей Арестович в интервью 24 каналу.
MLRS - очень мощный комплекс, отмечает он. Кроме того, это очень точное оружие, чего не скажешь об российских "Ураганах" и "Смерчах".
Арестович отметил, что главная задача MLRS – это контрбатарейная борьба. Комплекс работает на подавление или уничтожение огневых средств артиллерии противника, расположенных также на закрытых огневых позициях с целью завоевания огневого превосходства. То есть, MLRS ударит по российской артиллерии и системам залпового огня, как только их выкатят на позиции.
"Значит, они не смогут больше накапливать ресурсы и бросать их в бой. Это оружие действительно способно кардинально изменить правила игры на главных участках фронта", – подчеркнул Арестович.
Ранее стало известно, что власти США официально подтвердили новый пакет помощи безопасности для украинского государства объемом 700 млн долларов. Он будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.