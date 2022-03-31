Но переговоры – это совершенно отдельный и очень важный трек, сказал он.

Советник главы ОП Алексей Арестович не исключает второй раунд переговоров с РФ через пару лет после подписания мирного соглашения. До этого времени власти должны подготовить ВСУ и гражданское общество.

Об этом он рассказал в эфире украинского телевидения.

Арестович отметил смягчения нынешней позиции Кремля по Украине. Требования к Киеву у Москвы "сильно скромнеют". И дальше, считает он, будет больше, потому что ситуация будет решена на поле боя.

"Но переговоры – это совершенно отдельный и очень важный трек, который готовит мирное соглашение. И, как мы понимаем, это соглашение определит, опираясь на заслуги ВСУ, дальнейший мир и дальнейшую подготовку к вполне возможному второму раунду через несколько лет, к которому мы должны провести очень эффективную подготовку ВСУ и всю страну к возможному повтору ситуации", - сказал Арестович.

"По результатам промежуточного этапа в Стамбуле, мы – Украина – улучшили свои позиции по всем переговорным линиям. Простейший пример: мы были вчера нейтральным государством без гарантий, а после этого промежуточного этапа мы – нейтральное государство, но уже с гарантиями", - добавил он.

Арестович отметил, что в российских соцсетях россияне очень недовольны переговорной позицией Москвы: "Переговорная группа делает свою очень нелегкую работу, но очень хорошо. Достаточно посмотреть на реакцию в российских пабликах, где "зрада" такая, что в Украине никогда не была такой".

Как сообщал УНИАН, следующий раунд переговоров между украинской и российской делегациями относительно прекращения войны в Украине состоится 1 апреля в формате видеоконференции.

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