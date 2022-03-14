Он напомнил, что в течение суток воздушные силы сбили по меньшей мере 7 летательных аппаратов противника.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что основными оперативными направлениями противника являются зона ООС, Мариуполь и Николаев.

Об этом он сообщил в видеообращении.

"Ситуация остается контролируемой... Вооруженные силы Украины наносят мощные удары по противнику... Сейчас можно сказать, что противник определился с основными оперативными направлениями его усилий - это зона ООС, Мариуполь и Николаев", - сказал Арестович.

По его словам, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях ситуация остается более спокойной, потому что часть своих войск противник перебрасывает на юг или на восток Украины.

"Там противник становится в оборону, мы наносим ему удары, и наступательных действий он не совершает", - пояснил советник главы ОП.

Он напомнил, что в течение суток воздушные силы сбили по меньшей мере 7 летательных аппаратов противника.

"Противник наносил ночью ответные удары по городам Украины, к чему мы, к сожалению, уже привыкли. Но это попытка отомстить нам за очень искусную работу наших воздушных сил, наших ударных подразделений, ракетных войск и артиллерии, которые нанесли сокрушительные удары снова в Херсонской и Киевской областях и зоне ООС", - отметил Арестович.

Вас также могут заинтересовать новости: