Алексей Арестович / фото скриншот
Советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ему было присвоено воинское звание подполковника.
Об этом он написал у себя в Facebook.
"...стоило на несколько дней отлучиться", - подписал в шутку фото Арестович.
В комментариях к публикации Арестовича бросились поздравлять с этим повышением.
"Это за очередную Чернобаевку?", "Я думал, что уже давно генерал", "Поздравляю! Вы это заслужили по праву", - пишут пользователи соцсети.
Алексей Арестович: карьера
- Арестович - выпускник Одесского института сухопутных войск, имеет диплом военного переводчика.
- С 1994 по 2005 работал в Главном управлении разведки.
- Арестович также занимался актерской и блогерской деятельностями. Изучал теологию в киевском институте святого Томы Аквинского.