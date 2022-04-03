Советник президента Украины Алексей Арестович получил повышение.

Советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ему было присвоено воинское звание подполковника.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"...стоило на несколько дней отлучиться", - подписал в шутку фото Арестович.

В комментариях к публикации Арестовича бросились поздравлять с этим повышением.

"Это за очередную Чернобаевку?", "Я думал, что уже давно генерал", "Поздравляю! Вы это заслужили по праву", - пишут пользователи соцсети.

Алексей Арестович: карьера

Арестович - выпускник Одесского института сухопутных войск, имеет диплом военного переводчика.

С 1994 по 2005 работал в Главном управлении разведки.

Арестович также занимался актерской и блогерской деятельностями. Изучал теологию в киевском институте святого Томы Аквинского.

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