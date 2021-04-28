Сегодня ТКГ не смогла согласовать новое перемирие в районе ООС.

Трехсторонняя контактная группа на сегодняшнем заседании не смогла договориться о новом перемирии на Донбассе, однако по данному вопросу в ближайшее время можно ожидать позитивных новостей.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По итогам заседания он отметил, что все стороны подтвердили необходимость установления пасхального перемирия. Сегодня его пытались установить шесть часов подряд.

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"Мы не договорились, потому что не согласовали окончательный текст совместного заявления. Там есть чувствительные места, которые должны быть очень точными. Но мы полностью прошлись по нашему и российскому варианту документа. Могу неофициально от себя добавить, что еще часа нам бы хватило договориться. Но дело к ночи, решили, что, возможно, еще дополнительно соберется ТКГ либо подгруппа по безопасности", - сказал он.

По словам Арестовича, "завтра-послезавтра можно ждать позитивных новостей".

"Не хочу давать много надежд, но точно уверяю, что все хотят пасхального перемирия, идею согласовали, почти согласовали документ, договорились, это смешно звучит, далее договариваться", - отметил он.

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Автор: Юрий Годован