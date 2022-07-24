Грузоподъемность моста не позволит россиянам забрать с собой тяжелую технику.

В Херсоне и окрестностях постепенно выводятся из строя все переправы российских оккупантов.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал аналитик Defense Express Иван Киричевский.

"Именно темп вывода переправ из строя как раз будет влиять на то, насколько россияне совершат "акт доброй воли" и уберутся прочь из Херсонской области", - пояснил он.

Насчет Антоновского моста, то параллельно ему проходит дамба, добавил эксперт: "Там находится параллельно и дамба, и автомобильный мост. Как раз весь трафик идет по автомобильному мосту, грузоподъемность которого всего 19 тонн".

Именно эта грузоподъемность не позволит россиянам забрать с собой тяжелую технику.

"Условно говоря, даже если этот мост выстоит, там не сможет проходить тяжелая бронетехника включительно с танками. Получается, даже если этот самый мост у дамбы выстоит, русские оттуда смогут сбежать, только бросив всю свою тяжелую технику, что на самом деле для нас тоже хорошо. Ну вот представьте: россияне совершили акт доброй воли, покидают свою технику - и нам есть чем довооружиться", - рассказал Киричевский.

Как писал УНИАН, 19 июля украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

Позже депутат облсовета Сергей Хлань уточнил, что удар был нанесен по базе оккупантов у моста.

По его словам, у россиян из-за подрыва Антоновского моста возникли проблемы с переброской тяжелого вооружения и боеприпасов своей группировке на другом берегу реки.

Вас также могут заинтересовать новости: