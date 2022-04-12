Бойцы призвали российских военных одуматься, действовать и присоединяться к легиону.

Антипутинский легион "Свобода России", который состоит из российских и белорусских военных, увидевших реальность "спецоперации" РФ и ставших на сторону Украины, продолжает выполнения задач.

О своей борьбе против режима Путина они сообщили в телеграмм-канале "Свобода России".

"Вчера был "продуктивный" день. Армия Путина ощутила на себе мотивацию подразделений ВСУ и Легиона, в том числе. Ребята, мы видим и ощущаем вашу деморализацию и нежелание погибать за амбиции тирана. Поймите же, мы открыты к диалогу, мы не преследуем цель погубить вас, мы хотим помочь вам вернуться домой в нашу обновлённую Россию, в Россию без Путина. Мы знаем, что большинство из вас проклинают Путина и эту позорную для России войну. Мы знаем, что многие из вас ищут пути увольнения с рядов ВС РФ. Одумайтесь, действуйте и присоединяйтесь к легиону. Как связаться с нами вы знаете. Мы вместе должны спасти нашу Россию от Путина", - призвали бойцы легиона.

Кроме того в легионе предупредили российскую армию, что готовят для них сюрприз.

"Мы анонсируем: мы не просто так скрывали лица некоторых наших сослуживцев... Теперь, мы выполняем задачи и за "ленточкой", ведь кому как не нам знать о местонахождении там военных объектов и инфраструктуры", - отметили в легионе.

Отметим, что в составе легиона "Свобода России" воюют те российские и белорусские солдаты, которые прошли все необходимые проверки. Они доказали свою честность и искренность намерений. И только после этого получили возможность защищать на уровне с ВСУ против оккупантов.

Ранее сообщалось, что легион взял в плен российского солдата Шалаева Юрия 1993 года рождения. Его, согласно протоколу, отвезут в штаб. Там ему, как и многим другим российским военным, предоставят возможность стать частью легиона. Следовательно, бороться против путинского режима.

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