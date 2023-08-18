Западные медиа сообщают, что в Стамбул прибыло судно Joseph Schulte, покинувшее порты Большой Одессы после демонстративного выхода РФ из "зернового соглашения". Контейнеровоз стал первым судном, которое воспользовалось временным маршрутом, открытым Украиной после срыва Россией зерновых договоренностей. Речь об успешном маршруте по 12-мильной зоне Украины, Румынии, Болгарии, Турции, которые защищены государственным суверенитетом. То есть там, где его не могут останавливать военные корабли других стран.

Это, кстати, ставит под сомнение сообщение российских источников, что якобы Китай договорился с РФ о беспрепятственном проходе судна (если бы договоренность была достигнута, контейнеровоз направлялся бы от Одессы до Босфора напрямик).

Цивилизованный мир, начиная с США, все еще боится Россию

Но перейдем от ситуации в Черном море к глобальным проблемам и выводам: как бы это банально ни звучало, но цивилизованный мир, начиная с США, все еще боится Россию. Этот страх существует уже много лет. Я бы даже сказал, что он унаследован со времен Холодной войны, со времен ядерного противостояния. На этом страхе воспитывались целые поколения западных политиков, военных, экспертов, политологов, журналистов и так далее - к простым гражданам-избирателям.

Конечно, это касается не всех, однако значительное количество инфицировано этим экзистенциальным страхом перед, прости Господи, "второй армией мира", перед космической державой, которая способна на дальнее расстояние отправлять свои ракеты, перед мощной ядерной державой, у которой больше боеголовок, чем у США…

Однако все эти страхи очень преувеличены, их надо развеивать, что, собственно, и делают уже полтора года Силы обороны Украины. Впрочем, очевидно, этого недостаточно.

Поэтому Украине (в широком смысле - от политиков и чиновников до экспертов, специалистов, наших граждан и соотечественников за рубежом) нужно еще и еще демонстрировать и напоминать друзьям и партнерам, одновременно с огромной им благодарностью за поддержку, что Российская Федерация не является такой страшной, какой ее привыкли ошибочно считать десятилетиями после Второй мировой войны.

Все эти черноморские истории - следствие нерешенных стратегических вопросов

Ведь на самом деле этот страх мешает поддержке Украины, мешает введению санкций и тем возможным мерам, которые можно и нужно было бы принимать в Черном море еще "вчера", чтобы поставить Россию на место. Потому что на самом деле все эти черноморские истории – следствие нерешенных стратегических вопросов. И их, кстати, следует ставить не только в случае агрессивных действий России в отношении судоходства.

Андрей Клименко, руководитель Института Черноморских Стратегических Исследований