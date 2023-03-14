Он стал 49-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии.

Военный и оператор "Суспільного" Алексей Ольховик (позывной "Фокус") погиб 13 марта в Бахмуте Донецкой области, сообщает "Суспільне" со ссылкой на жену погибшего. У Ольховика осталась дочь Ева, которой еще нет года.

По данным "Института массовой информации", он стал 49-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии. Учтены 8 человек, погибших при исполнении журналистских обязанностей, и 41 погибший, ставший участником боевых действий или жертвой обстрелов.

Коллега Алексея, журналистка Анастасия Жук рассказала в соцсетях, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Ольховик присоединился к 241-й бригаде теробороны Киева. Впоследствии его отправили в Донецкую область. В сентябре он был был ранен в результате взрыва, но вскоре вернулся на фронт.

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Смерть журналистов во время войны в Украине

С 24 февраля до начала ноября, как сообщали в Национальном союзе журналистов Украины, жертвами российских оккупантов стали 43 журналиста. Среди погибших журналистов были и иностранцы.

В частности, весной 2022 года в Киевской области нашли мертвым фотографа и документалиста Макса Левина. Он и его друг были казнены в лесах под Киевом.

В мае на войне погибли журналисты Александр Махов и Максим Мединский, в конце декабря - херсонский журналист и режиссер Антон Коломиец.

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