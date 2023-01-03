Его жизни ничего не угрожает.

Немецкий журналист Бьорн Штритцель получил ранение в Украине.

Об этом сообщил главный редактор издания BILD Йоханнес Бойе в микроблоге Twitter. По его словам, журналист получил незначительное ранение, его жизни сейчас ничего не угрожает.

"Корреспондент BILD Бьорн Штритцель ранен осколком, освещая российскую агрессию в Украине. Он в безопасности (насколько это возможно), и травма не так уж серьезна. Тем не менее, это напоминание обо всех трудностях, через которые проходят репортеры в Украине, чтобы сказать правду", - написал Бойе.

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Сам Штритцель отметил, что услышал взрыв во время ужина. Он считает, что неподалеку могла упасть часть ракеты.

"Я в порядке, просто порез на лбу, скорее всего осколком стекла. Обедал, когда произошел взрыв (насчет боеприпаса не совсем уверен, обломков пока не нашел)", - написал журналист в Twitter.

Освещение военных действий в Украине

По последним данным международной организации "Репортеры без границ", за первые шесть месяцев 2022 года в Украине погибли восемь журналистов.

В Национальном союзе журналистов Украины сообщали, что с 24 февраля жертвами российских оккупантов стали 43 журналиста. Восемь из них выполняли профессиональные обязанности, 13 - гражданские жертвы, а еще 22 - погибли на фронте

Весной в Киевской области нашли погибшим фотографа и документалиста Макса Левина.

В конце декабря стало известно, что на фронте погиб херсонский журналист и режиссер Антон Коломиец.

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