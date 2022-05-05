Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель украинского журналиста и добровольца Александра Махова.

От обстрелов российских оккупантов погиб журналист Александр Махов.

Об этом сообщается на Facebook-странице телеканала "Украина24", на котором работал Махов.

"Александр много лет работал на каналах "Украина" и "Украина24" и освещал события на передовой. Александр служил в Вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Махов был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя.

Он также называл "небольшим отпуском" командировку в Антарктиду в перерыве между работой на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель украинского журналиста и добровольца Александра Махова.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

"Сегодня начну с истории об одном человеке. Об Александре Махове - известном журналисте. Уверен, вы видели его репортажи на телеканалах "Украина" и "Дом". Возможно, видели его комментарии, его сообщения. Он всегда был таким - с собственной позицией. Патриотической и искренней. И всегда без тщеславия. И всегда был среди самых смелых, среди первых. Всегда работал в самых горячих точках. Старался привезти настоящий материал. Сильный материал", - отметил Зеленский.

По словам президента, с первого дня полномасштабной войны Махов был на фронте.

"Доброволец. Ветеран АТО. Боец 95-й десантно-штурмовой бригады. Сам родом из Луганской области. Он по-особенному чувствовал, что значит эта война. Сегодня он погиб на Харьковщине, в боях под Изюмом. Ему было 36 лет. Мои искренние соболезнования близким, друзьям. Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. И мы ее реализуем", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в районе села Гута полиция нашла тело Макса Левина. Предварительно, фотографа оккупанты убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.