Российские амбиции по созданию сухопутного коридора между Крымом и Донбассом по-прежнему наталкиваются на сопротивление Украины.

В британской разведке считают, что Россия увеличит поддержку авиации в боях за восток и юг Украины.

Об этом говорится в утреннем отчете разведки в Twitter Минобороны Британии.

Россия продолжает наносить удары по украинским мирным жителям, например, по погибшим в результате вчерашнего ракетного удара по железнодорожной станции Краматорск на востоке Украины, сообщает МО Британии.

Российские операции по-прежнему сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве, при поддержке российских военно-морских сил продолжаются пуски крылатых ракет по территории Украины.

Ожидается, что активность российской авиации на юге и востоке Украины увеличится в поддержку этой деятельности.

Однако российские амбиции по созданию сухопутного коридора между Крымом и Донбассом по-прежнему наталкиваются на сопротивление Украины.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает сосредотачивать войска у восточных регионов Украины с целью их захвата.

При этом угроза нанесения ракетных ударов по другим областям до сих пор высока. Продолжается атака с неба по Одесской области.

В течение 8 апреля украинские защитники отбили 7 вражеских атак противника.

По данным разведки, российские оккупанты могут попытаться вторгнуться в Харьков через Мариуполь.

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