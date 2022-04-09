В британской разведке считают, что Россия увеличит поддержку авиации в боях за восток и юг Украины.
Об этом говорится в утреннем отчете разведки в Twitter Минобороны Британии.
Россия продолжает наносить удары по украинским мирным жителям, например, по погибшим в результате вчерашнего ракетного удара по железнодорожной станции Краматорск на востоке Украины, сообщает МО Британии.
Российские операции по-прежнему сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве, при поддержке российских военно-морских сил продолжаются пуски крылатых ракет по территории Украины.
Ожидается, что активность российской авиации на юге и востоке Украины увеличится в поддержку этой деятельности.
Однако российские амбиции по созданию сухопутного коридора между Крымом и Донбассом по-прежнему наталкиваются на сопротивление Украины.
Война в Украине: обновленные данные
Враг продолжает сосредотачивать войска у восточных регионов Украины с целью их захвата.
При этом угроза нанесения ракетных ударов по другим областям до сих пор высока. Продолжается атака с неба по Одесской области.
В течение 8 апреля украинские защитники отбили 7 вражеских атак противника.
По данным разведки, российские оккупанты могут попытаться вторгнуться в Харьков через Мариуполь.