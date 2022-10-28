По словам оккупантов, они ознакомились с работой ЗАЭС.

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов вместе с первым заместителем руководителя администрации Путина Сергеем Кириенко посетил Херсон.

Об этом Аксенов сообщил в Telegram.

По его словам, они были на переправе через Днепр и ознакомились с работой захваченной ЗАЭС.

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"Побывали в порту и на переправе через Днепр. Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России. Кроме того, ознакомились с работой Запорожской АЭС, встретились с коллективом и оценили общую ситуацию в районе станции", - написал оккупант.

Война в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение.

14 октября в ОП рассказали, что в Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии России деоккупировано уже 1 тыс. 620 населенных пунктов.

Херсон пока находится под оккупацией российских военных. Советник главы ОВА Сергей Хлань заявил, что оккупанты минируют поля на окраинах Херсона и готовятся к уличным боям.

ЗАЭС и город Энергодар находятся под оккупацией с 4 марта. Российские войска регулярно обстреливают этот участок и отказываются создавать демилитаризованную зону.

Сейчас по всему участку фронта продолжается позиционная оборона, заявила накануне заместитель главы МОУ Анна Маляр. Контрнаступление ВСУ на юге замедлилось из-за сезона дождей.

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