Пассажирские автобусы и грузовики будут перевозиться на оккупированный полуостров и с него паромом.

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов признал, что Крымский мост после взрыва непригоден для проезда грузовиков и автобусов

Об этом говорилось в его посте в Telegram.

По словам оккупанта, движение по автомобильной части Крымского моста с 9 октября осуществляется только легковыми авто.

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"До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме", - написал Аксенов.

Глава оккупационных властей добавил, что пассажирские автобусы и грузовики будут перевозиться паромом.

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Утром 8 октября на мосту возник сильный пожар. Впоследствии стало известно, что обрушились два автомобильных пролета и повреждена железнодорожная ветка.

В России причиной разрушений назвали взрыв грузовика. А источник УНИАН в правоохранительных органах рассказал, что это спецоперация СБУ.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, президент РФ Путин переложит вину за разрушение моста на Минобороны РФ.

В британской разведке утверждают и без того ограниченные способности России снабжать свою группировку ресурсами на временно оккупированных южных территориях Украины снизятся еще сильнее.

Полковник в запасе и военный пилот-инструктор Роман Свитан спрогнозировал полное уничтожение Крымского моста. Это позволит создать "котел" на территории полуострова.

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