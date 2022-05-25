Всего пострадало семь человек, а двое погибли.

Войска Российской Федерации обстреляли Балаклею Харьковской области. В результате атаки два человека погибли, а среди раненых дети.

Об этом сообщила советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова на своей странице в Facebook.

По ее словам, в результате российской атаки два человека погибли, а семеро получили ранения. При этом она указала, что среди пострадавших ребенок, который находится в больнице.

"Предварительно: семь человек получили ранения. В том числе один ребенок. Девочка в крайне тяжелом состоянии. Молимся за ее здоровье. Два человека, к сожалению, погибли", - рассказала советник главы Харьковского облсовета.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты не только захватывали военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и били по мирным жителям.

Российская армия методично уничтожала Харьков при помощи различного вооружения, в том числе систем "Солнцепек". ВСУ удалось отбить город и оттеснить врага.

В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские военные освободили 24 населенных пункта в Харьковской области.

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