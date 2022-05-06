"Адмирал Макаров" - третий фрегат проекта 11356Р на вооружении Черноморского флота России.

Кремль не стал комментировать информацию о подбитом в районе острова Змеиный фрегате Черноморского флота "Адмирал Макаров".

Об этом пишет пропагандистское ТАСС.

У Пескова поинтересовались, владеет ли Москва какой-либо информацией об инциденте в Черном море. На что спикер Путина коротко ответил: "Мы не располагаем такой информацией".

Ранее одесские журналисты писали о возгорании судна проекта 11356Р типа "Буревестник" в Черном море. А нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что вспыхнул российский фрегат "Адмирал Макаров".

По информации журналистов, пожар на корабле произошел после попадания в него украинской ракеты "Нептун".

В то же время в обновленных данных Генштаба уточняется, что россияне по состоянию на 6 мая потеряли еще один корабль/лодку.

"Адмирал Макаров" — третий фрегат проекта 11356Р, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей.

Фрегат был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Спущен на воду 2 сентября 2015 года.

Корабль оснащен комплексами РЭБ, крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами "Оникс", комплексами "БУК" и "Игла-С", авиацией Ка-27ПЛ или Ка-31, а также БПЛА "Орлан".

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