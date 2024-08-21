"Администрация района сразу уехала, а нас бросили. Эвакуации не было", - жительница Суджи

Жительница приграничной Суджи (Курская область), 17-летняя Ульяна рассказала УНИАН, почему не эвакуировалась из города, какими страшными представляет ВСУ российская пропаганда, и что сказала бы Путину, если бы он ее услышал.

По состоянию на 20 августа под контролем ВСУ в Курской области уже 1263 км² и 93 населенных пункта. По словам главкома Александра Сырского, ВСУ продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км.

В ожидании дальнейшего наступления Сил обороны Украины, один за другим руководители районов в Курской области РФ объявляют об эвакуации жителей. Но происходит ли она на самом деле? УНИАН удалось пообщаться с семнадцатилетней Ульяной, которая остается в обезлюдевшей Судже.

Как давно вы тут?

Мы здесь с шестого числа. Уже две недели. А вчера наш дом разбомбили…

Прилет был от ваших со стороны фронта?

Да, оттуда.

До этого вы жили в Судже, учились в школе, в училище?

Да.

А ваши одноклассники, где они сейчас?

Ну, уехали. Успели. Просто все, у кого были машины, они просто услышали… У нас часто были такие инциденты… Ну, в плане того, что бомбили. И каждый был настороже, что нужно будет уезжать, если что. Так что, кто успел, тот уехал.

Получается, вы знали, что может быть такая ситуация?

Да. Потому что с июня началось, ну, пожестче, чем было.

Обычно ракеты долетали только до приграничных сел, а тут до Суджи, прямо до самого города начали долетать ракеты. И все уже начинали думать, что надо что-то делать. Просто, ну, опять же, у кого была возможность, те успели что-то сделать.

Вы не уехали. Почему?

Потому что не на чем, некуда. Не у всех есть, куда уезжать. У нас нет людей, которые могли бы нам, хотя бы в Курске, предложить помощь или поискать временное жилье. И транспорта у нас не было.

Ну, мы можем сказать, что, вот, у нас как бы приграничные, нас бомбят. Но мы не можем куда-либо поехать с такой причиной. Нас нигде не примут.

А местные власти вам ничего не предлагали? Никаких вариантов?

Вообще нет. Администрация района сразу уехала, и все. Нас бросили. Эвакуации не было.

Но какие-то официальные обращения жителей к власти – местной, центральной были?

Даже если начали жаловаться, говорить, что страшно находиться в городе… Правительство такое у нас, что им абсолютно все равно на людей. Ну, говорят…

А почему вы не митингуете?

Митинг был, огромный митинг. Людей расстреляли и посадили.

Где?

Во всей России, в принципе. Когда, вот, началось... СВО началась, всем не нравилось… Да и многое не нравится, разные, там, законы не нравятся людям. Но митинги начинаются, и людей просто сажают, и все. Потом это только хуже для будущего: ничего не поменяется. Люди могут угробить себе будущее этим самым митингом, а ничего не поменяется.

Что вы вообще думаете по поводу этой войны?

Ну, это плохо. Зачем это все вообще?

Потому что вы напали на Украину…

Просто правительству захотелось территорий. И все. А страдают обычные люди: что украинцы - обычные люди, что русские - обычные люди. Все страдают просто из-за правительства русского.

Мы ничего плохого не делали. Хотя мы, конечно, такого для себя не ожидали.

А чего ожидали?

Не знаю, мы думали, что нас побьют. Так пропаганда работает, действует на многих людей. То же самое, что в Украине. Ну, украинцы думают, что, вот, русские плохие. То же самое русские думают, что украинцы плохие. Это очень сильно работает. И поэтому, когда, вот, русские видят украинцев, они думают, что все, сейчас что-то будет прям плохо. Убьют кого-то или что-то такое…

И что вы сейчас думаете про украинскую армию, когда вы их воочию видели?

Хорошие, добрые люди.

А видели в интернете, что творила российская армия в Украине?

Нет, это все блокируют. Нет, ничего не показывают. Все, что связано с Украиной, все, что может быть плохое, все блокируют сразу. Главное – пропаганда, что эта война нужна…

Но у вас есть какие-то знакомые в Украине? До 2022 года были друзья в Харькове?

Во-первых, у меня папа из Харькова. Во-вторых, у меня подруга есть в Харьковской области (я не помню город).

А вы с ней общались после 2022-го года?

Да.

И что она писала про события в Харькове?

Ну, она писала, что все просто ужасно, что там жить лучше не надо… Но просто у нее, опять же, также нету возможности уехать.

Скажите, а как вы видите вообще свое будущее? Понимаете, наверное, что ситуация завтра не разрешится. Будете находиться здесь, пытаться куда-то уехать?

Конечно, пытаться до зимы что-то с этим решить. Хотя бы куда-то… Непонятно куда, правда. Ну, смотря что будет уже, конечно. Потому что зимой тут нет газа в городе. Тепла – тоже нет, света - нет, воды…

Сейчас, мы видим, у вас еда готовится на костре. Как вы выживаете сейчас? Еды, воды хватает?

Сейчас, пока что, нормально. Воды ваши ребята подвозят. И питание, бывает, хлебушек подвозили.

Это гуманитарная помощь?

Да. Сначала про нас узнали, что мы здесь находимся. И потом почти сразу же сюда привезли еду, продукты.

Какие у вас сейчас главные проблемы? Что необходимо для нормального функционирования в городе?

Как минимум, здесь не хватает света. Ну, скоро закончится бензин и не будет работать генератор. У нас не будет света, мы не сможем себе сделать даже чай или кофе попить. Также нет самой обычной воды. Сейчас все это подвезли украинские войска…

Если бы вы знали, что вас услышит Путин, что бы вы ему сказали?

Чтобы закончилось это все. Потому что, ну, никому, кроме самого правительства, не нужна эта территория. У нас огромная страна, самая большая страна, которая может быть. И у нас огромные запасы всего, чего можно. А правительству просто не хватает территории… Хотя обычным городам, которые находятся в России, толком не дают денег на то, чтобы развивать инфраструктуру…

А где бы вы хотели жить, если не в Судже?

Если в России, то где-нибудь в Петербурге.

А если не в России?

Где-нибудь, конечно, в Европе.

И где именно?

Во Франции. Я очень люблю Францию. Только недавно начала учить французский. Но, к сожалению, все. Уже доступа к интернету нет.

Дмитрий Ключко