Делимханов жив, утверждает командир спецназа "Ахмат".

Правая рука главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат российской Госдумы Адам Делимханов якобы не ликвидирован в Украине.

Пособник Кадырова "жив и находится в Чечне", сообщает ТАСС в Telegram, ссылаясь на сведения заместителя главаря так называемого "2-го армейского корпуса", командира спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинова.

В Кремле утверждали, что переживают за Делимханова. "…Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло", - публикует "Ведомости" слова спикера российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Адам Делимханов убит в Украине или нет - что известно

14 июня журналист и доброволец Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов сообщил, что Адама Делимханова в Приморске Запорожской области ликвидировали наши воины.

Позже в пресс-службе российской Госдумы опровергли информацию об уничтожении Делимханова. По ее данным, пособник Рамзана Кадырова получил ранение, но выжил. Сам лидер Чечни утверждал, что никак не может найти Делимханова, поскольку тот не выходит на связь.

Командир 72-й бригады российской армии Роман Веневитин сообщил, что координаты депутата слили члены частной военной компании "Вагнер". Оккупант добавил, что это месть Кадырову, который ранее пригрозил рассказать об источниках богатства главаря ЧВК Евгения Пригожина.

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