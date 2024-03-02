Россияне пытаются использовать авиационные ракеты, отметила Гуменюк.

Очевидно, что после потери второго с начала года самолета ДРЛО А-50 российские войска меняют тактику применения тактической авиации на юге Украины, в частности, на Херсонском направлении, рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает 24 канал.

"Враг переходит на другую тактику использования тактической авиации из акватории Черного и Азовского морей. Он пытается использовать авиационные ракеты и таким образом давить на другие регионы, не прифронтовые, а немного глубже в тыл", - заявила она.

При этом Гуменюк добавила, что пока это больше похоже на точечные удары:

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"Для измерения готовности и реагирования системы противовоздушной обороны".

ВСУ сбили А-50 23 февраля - что сообщалось

Напомним, 23 февраля украинские бойцы сбили российский самолет ДРЛО А-50 над Азовским морем. Указывалось, что в сбитом А-50 погиб весь экипаж - пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Буданова, у России осталось всего шесть самолетов ДРЛО А-50.

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