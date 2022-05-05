В Кремле сейчас есть две партии, две группы влияния по принятию решений.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил, что в эти дни решается, какое заявление на 9 мая сделает Путин по Донбассу.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"На Донбассе сегодня находится, по крайней мере был вчера, заместитель руководителя администрации президента Путина, Кириенко, его уже начали наши СМИ называть "новым смотрящим за Донбассом", но он не столько "смотрящий", сколько человек, которого отправили с инспекцией для того, чтобы доложить Путину, что на самом деле там происходит", - сказал Денисенко.

Он выразил мнение, что в Кремле сейчас есть две партии, две группы влияния по принятию решений.

"Одна говорит о том, что нужно, даже на 9 мая, заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, и даже Херсонской области и тех территорий, которые сейчас оккупированы возле Запорожья. И Кириенко, как говорят, принадлежит именно к этой партии", - отметил Денисенко.

Он добавил, что вторая группа в Кремле считает, что Россия должна оставить возможность маневров РФ для будущих переговорных процессов.

"Вторая часть говорит о том, что, если произойдет аннексия, тогда просто Россия не будет иметь "люфта" для будущих переговорных процессов", - сказал Денисенко.

Он предположил, что именно сейчас, в эти дни, будет решаться, какой ключевой посыл будет в заявлении Путина на 9 мая по присоединению Донбасса к территории РФ.

"Что после того, как задачи Российской Федерации на Донбассе будут выполнены, он присоединится к территории Российской Федерации или нет", - сказал Денисенко.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны Украины ожидают, что к 9 мая Российская Федерация может прибегнуть к провокациям или усилению обстрелов.