В частности, это пациент из Бучи, раненые с восточных и прифронтовых территорий.

На этой неделе Министерство здравоохранения Украины и Европейская комиссия эвакуировали 28 пострадавших украинцев в больницы Германии, Норвегии, Австрии, Нидерландов, Польши, Швеции и Ирландии.

Об этом говорится в сообщении на странице Минздрава в Facebook.

Отмечается, что в результате постоянных боевых действий, обстрелов и повреждения инфраструктуры оказания медицинской помощи на востоке и в прифронтовых территориях сейчас существенно осложнено.

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"Именно поэтому эвакуационные рейсы, организованные Минздравом и партнерами продолжаются, а пострадавшие украинцы имеют возможность пройти лечение и/или реабилитацию за рубежом", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в настоящее время эвакуированы пациенты с минно-взрывными ранениями.

"В частности, пациент из Бучи Киевской области, который подорвался на мине, и раненые с восточных и прифронтовых территорий. В группе также есть гражданские лица с онко- и хроническими заболеваниями. Все они транспортированы за границу для продолжения специализированного лечения и дальнейшей реабилитации", - пояснили в Минздраве.

В сообщении отмечается, что международные партнеры во взаимодействии со службой экстренной медицинской помощи Минздрава Украины обеспечивают транспортировку пациентов от больниц в прифронтовых территориях через львовский медицинский хаб до аэродрома в Польше. Далее воздушные госпитали или специальный авиатранспорт доставляют украинцев в определенные клиники для специализированного лечения.

Война в Украине и ситуация в медицине:

В июле министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что из Украины уехали не более 1% медицинских работников. 3,5 тысячи медработников переехали с территорий, где ведутся активные боевые действия или с оккупированных территорий.

1 июня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на временно оккупированных территориях Украины, где российский оккупационный режим пытается установить свою власть, есть большие проблемы с доступом к лекарственным средствам.

13 августа Минздрав заявил о том, что Россия не дает доставлять медикаменты на оккупированную территорию.

В Украине восстанавливают медучреждения, поврежденные в результате боевых действий. В частности, среди 117 поврежденных объектов здравоохранения в Киевской области 27 уже полностью восстановили. Еще на 41 продолжаются работы, в частности в полностью уничтоженных амбулаториях: Макаровской и Гуровщинской.

28 сентября 2022 года украинцам рассказали, кто финансирует больницы на оккупированных территориях.

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