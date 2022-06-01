По словам министра здравоохранения, ни одного гуманитарного коридора, чтобы Украина могла завезти лекарственные средства, не было.

На временно оккупированных территориях Украины, где российский оккупационный режим пытается установить свою власть, на сегодня есть большие проблемы с доступом к лекарственным средствам.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире информационного телемарафона.

"Ни одного гуманитарного коридора с нашей стороны, чтобы мы могли завезти лекарственные препараты в учреждения здравоохранения, не было. Мы имеем коммуникацию с главными врачами, и на сегодня известно, что есть проблема даже с физрастворами. Только лекарственные препараты, которые мы завезли с большим запасом, например, для лечения онкобольных и диализных больных, пока еще есть", - сказал Ляшко.

Министр здравоохранения обратил внимание на то, что за последнее время очень усложнился вопрос проезда на временно оккупированную территорию, даже с гуманитарной миссией помощи.

"Например, на территорию Херсонской области. Волонтеров, которые помогают министерству завозить медицинские препараты, обстреливают, даже были летальные случаи. Поэтому, рисковать людьми мы не можем, да и волонтеры также не соглашаются", - пояснил Ляшко.

Министр здравоохранения проинформировал, что для решения вопроса ведомство активно коммуницирует с Красным Крестом, "Врачами без границ" и ВОЗ.

"Чтобы эти международные организации заставили российских оккупантов выполнить Конвенцию по защите гражданского населения во время войны. Там четко говорится о том, что оккупационный режим обязан обеспечить медикаментами учреждения здравоохранения. Потому что это те заведения, которые должны выполнять свои функции независимо от того, что происходит", - отметил Ляшко.

Министр здравоохранения добавил о коллегиальной взаимопомощи между врачами на тех территориях, где происходят активные боевые действия или где российский враг пытается установить свой оккупационный режим.

"Таких у нас 235 учреждений здравоохранения. Если у нас есть возможность доставить препараты в одно заведение, то через медиков этот препарат передается для больных в других учреждениях", - сказал Ляшко.

Министр здравоохранения отметил работу всех врачей, которые продолжают спасать людей на временно оккупированных территориях.

"Большая благодарность всем врачам, которые продолжают делать свою работу, несмотря на то, что происходит за окном. Врачи продолжают спасать", - акцентировал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения продолжает перечислять средства медицинским учреждениям на оккупированных территориях, где есть связь с руководством этих учреждений.

Так, за февраль-май медучреждения в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях по Программе медицинских гарантий получили более 5,2 млрд грн. Еще 50 млн грн перечислено медучреждениям, которые финансируются за субвенцией.

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