За сутки в результате вражеских обстрелов был ранен один боец АТО - штаб

В целом за прошедшие сутки зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

За прошедшие сутки опорные пункты Вооруженных Сил Украины вновь подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 9 февраля 2018 года.

В целом за прошедшие сутки зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов противника один военнослужащий сил АТО получил ранения.

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На Луганском направлении враг в вечернее время из гранатометов различных видов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям вблизи Светлодарска. Вооружение БМП, пулеметы и стрелковое оружие противник применил по защитникам Новоалександровки и Богуславского, а минометы калибра 82-мм – по зашитникам Новгородского. Также днем боевики из пехотного вооружения нарушали перемирие на подступах к Луганскому и Зайцевому.

На Донецком направлении противник в светлую пору суток обстреливал позиции украинских защитников из минометов различных калибров вокруг Песков, а из стрелкового оружия – вблизи Славного.

В целом за прошедшие сутки зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов противника один военнослужащий сил АТО получил ранения.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские бойцы сбили четвертый за полтора месяца российский беспилотник.