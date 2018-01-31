Сутки в АТО: из-за обстрелов боевиков погиб украинский военный, еще два ранены
07:21, 31 января 2018Война
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В результате вражеских обстрелов погиб один украинский воин, еще два получили ранения.
REUTERS
В зоне проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск.
В целом, в течение минувших суток зафиксировано 3 обстрела сил АТО со стороны оккупантов, сообщает пресс-центр штаба АТО.
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"На Донецком направлении враг из 82-мм минометов и гранатометов, вел огонь по позициям наших защитников неподалеку Песков. На Приазовье минометы калибра 82-мм были применены противником вблизи Лебединского, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – около Водяного", - говорится в сообщении.
В результате вражеских обстрелов погиб один украинский воин, еще два получили ранения, сообщили в штабе АТО и выразили соболезнования родным и близким погибшего.
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