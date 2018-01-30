Около Водяного в результате обстрела боевиков погиб военный сил АТО (видео)

В полдень российско-оккупационные группировки возобновили огневые провокации и нарушили режим тишины.

Российско-оккупационные группировки возобновили огневые провокации и нарушили режим тишины на Донбассе, в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Читайте такжеСутки в АТО: боевики один раз глубокой ночью обстреляли ВСУ под Каменкой«Более суток на линии соприкосновения продолжался режим прекращения огня, однако полного соблюдения перемирия сегодня достичь не удалось. В полдень российско-оккупационные группировки возобновили огневые провокации и нарушили режим тишины. На Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям ВСУ вблизи Водяного на Приазовья. К сожалению, в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий сил АТО», - говорится в сообщении.

В штабе выразили соболезнования родным и близким погибшего защитника.