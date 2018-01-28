В течение дня на Донбассе сохраняется "режим тишины" - штаб

19:10, 28 января 2018
Война
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фото УНИАН

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"По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго соблюдают минские договоренности", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины.

"Боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны, бдительности не теряют: находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", - заверили в штабе АТО.

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток, 27 января, боевики осуществили один обстрел украинских позиций.

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Теги: #день в АТО#режим прекращения огня