На Донбассе от тяжелых осколочных ранений погиб воин 54-й ОМБР (фото)

Солдат 54-й отдельной механизированной бригады Сергей Сергиенко, 1988 года рождения, погиб 22 января от тяжелых осколочных ранений.

Военный получил их во время минометного обстрела наемниками РФ позиций ВСУ в районе Светлодарской дуги, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня тяжелая весть пришла в Новоаврамовку. На востоке погиб воин-контрактник, житель села Сергиенко Сергей Алексеевич. Вечная память герою! Царство небесное", - написал в паблике Новоаврамовка Алексей Романов.

24 января в селе Новоаврамовка Хорольского района Полтавской области в 13.00 состоится прощание с Сергиенко.

Как сообщал штаб АТО, в результате минометного обстрела боевиков за прошедшие сутки один украинский военный погиб.