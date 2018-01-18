Боевики планируют обстрелять свои позиции и жилые кварталы по обе стороны линии разграничения - штаб

10:34, 18 января 2018
Война
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В пресс-центре заявили, что такие намерения свидетельствуют о заинтересованности врага в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе.

Иллюстрация / REUTERS

Контролируемые Россией боевики планируют сегодня, в день проведения в Минске заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, обстрелять свои позиции и жилые кварталы по обе стороны линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

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«Согласно оперативной информации, в день встречи в Минске Трехсторонней контактной группы, противник планирует цинично осуществить обстрелы с использованием тяжелого вооружения собственных позиций и жилых кварталов населенных пунктов с обеих сторон линии разграничения - как на контролируемой, так и на не подконтрольной Украине территории», - говорится в сообщении со ссылкой на разведку.

«Такие планы боевиков направлены на дискредитацию Украины и ее Вооруженных Сил не только в глазах мирового сообщества, но и на то, чтобы вызвать ненависть со стороны гражданского населения временно оккупированных территорий. Кроме того это свидетельствует об заинтересованности врага в дальнейшем обострении конфликта», - завили в штабе.

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Теги: #ситуация в АТО#обстрелы боевиков АТО#провокации боевиков на Донбассе