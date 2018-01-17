Потери на Донбассе: во время выполнения боевого задания погибли двое военных, пятеро травмированы

Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве получили несовместимые с жизнью ранения двое военнослужащих ВСУ, еще пятеро получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«С грустью сообщаем, что сегодня, 17 января, во время выполнения боевого задания на Луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве ранения, несовместимые с жизнью, получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще пятеро наших воинов получили боевые травмы», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что состояние здоровья раненых удовлетворительное. Всех их оперативно доставили в одну из местных больниц, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Командование сил антитеррористической операции выражает соболезнования родным и близким погибших защитников, отдавших жизнь за Украину», - говорится в сообщении штаба.

Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются. На месте работает оперативная группа штаба АТО, сообщили в пресс-центре.

Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки, 16 января, боевики 3 раза нарушили перемирие – двое бойцов ВСУ получили ранения.