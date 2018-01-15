Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают 17% населения - опрос

Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают 17,1% населения, а мира «любой ценой» также хотят 18%.

Об этом говорится в результатах опроса Фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова.

При этом, на юге Украины готовы идти на любые компромиссы ради мира более 30% опрошенных, а на западе - 8%.

«Готовность к компромиссам снижается с ростом удаленности от военных действий. Так, готовность идти на любые компромиссы ради мира выразили 30,5% жителей юга, 23% - востока, 25,5% - Донбасса, тогда как на западе Украины таких всего 8%», - отмечается в результатах.

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Вместе с тем, большинство опрошенных - 32,8% - считают, что принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины является тем приемлемым компромиссом, который прекратит войну на Донбассе. А 63,2% населения считает, что неприемлемым будет такой компромисс, как проведение местных выборов на условиях, которых требуют боевики.

При этом большинство опрошенных - 54,9% - считает, что такая международная инициатива как ужесточение санкций ЕС и США против России может способствовать процессу мирного урегулирования на Донбассе. А предоставление президенту всей полноты полномочий по управлению ВСУ, Нацгвардией и другими военными формированиями будет препятствовать этому, считают 39,2% респондентов.

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 во всех регионах Украины за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.