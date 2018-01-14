Командир "Грузинского легиона" рассказал о переходе в другую бригаду

Участвующий в войне на Донбассе "Грузинский легион" не выходил из состава ВСУ. Подразделение перешло в другую бригаду, рассказал РБК командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

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"Это был внутренний конфликт с правлением 54-й [отдельной механизированной ] бригады, которую мы покинули. Мы перешли в другую бригаду с более компетентным командиром. "Грузинский легион" не покинет Украину, пока не будет выиграна война и пока оккупированные Россией территории не вернутся под юрисдикцию Украины", - сказал Мамулашвили.

Он добавил также, что выход из 54-й​ бригады не связан с конфликтом политика Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко. "Абсолютно никаких политических мотивов. Я сделал заявление, что в политических процессах будем участвовать в Грузии, чьими гражданами мы являемся", - подчеркнул Мамулашвили.

Как сообщал УНИАН, в начале января "Грузинский легион" на своей странице в Facebook сообщил о выходе из состава 54-й ОМБ из-за некомпетентности командования бригады. Поводом стала операция, проведенная 16 декабря, в результате которой были ранены 11 грузинских «легионеров» и бойцов 25-го батальона. В "Грузинском легионе" обвинили украинских военных в том, что они отобрали у грузинских добровольцев амуницию и личные вещи, которые были доставлены им добровольцами за время конфликта на востоке Украины, в том числе бронежилеты, каски, различные прицелы и транспортные средства.

После этого 54-я бригада в своем Facebook заявила, что в составе армии Украины "никогда не существовало" подразделения с названием "Грузинский легион". В бригаде отвергли все обвинения.