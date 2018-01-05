"Грузинский легион" на Донбассе в полном составе покинул 54-ю ОМБр

"Грузинский легион" полным составом покинул 54-ю ОМБр. Об этом легион сообщил на своей странице в Facebook.

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"20 декабря 2017 года "Грузинский легион" своим полным составом покинул 54-ю бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им", - говорится в сообщении.

В "Грузинском легионе" отметили, что речь идет об операции 16 декабря, при которой были ранены 11 бойцов. Детали произошедшего пообещали обнародовать в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, в декабре боевики нанесли мощный удар по позициям "Грузинского легиона" на Светлодарской дуге. Сообщалось о 8 раненых и контуженных.