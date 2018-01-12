Минобороны назвало количество взрывоопасных предметов, обезвреженных ВСУ на Донбассе с начала проведения АТО

С начала проведения антитеррористической операции саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили более 177,7 тыс. взрывоопасных предметов в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута.

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Он отметил, что в районе проведения АТО продолжается работа саперных подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

По словам Прауты, в течение недели военнослужащие ВСУ проверили почти 6,5 га территории на наличие взрывоопасных предметов и обезвредили 179 единиц.

«Всего с начала АТО наши саперные подразделения проверили около 3 тыс. 640 га территории Донецкой и Луганской областей и обезвредили 177 тыс. 728 взрывоопасных предметов», - отметил спикер.