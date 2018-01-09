Москва задействует пропагандистскую мощь по срыву поставок в Украину американского летального оружия - Нuffpost

Российские власти намерены дискредитировать Украину после решения администрации президента США Дональда Трампа о поставках в Украину летального оружия.

Об этом говорится в материале авторитетного американского издания HuffPost.

Отметим, по данным канала ABC, план администрации Трампа предусматривает поставку в Украину 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет. В партию могут быть включены также противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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Как отмечают американские журналисты, реакция России на эти действия будет ожидаема. В данном случае это могут быть приемы информационной войны с использованием недостоверных или подтасованных фактов. Кремль может сказать что "Сегодня вы предоставляете Javelin Украине, а завтра он появится в Иране", используя тот факт, что украинская таможня в январе 2017 года обнаружила в одном из самолетов, направляющихся в Иран из Киева части комплектующих к устаревшим ПТРК "Фагот" российского производства, которые практически не используются в украинской армии.

Как прогнозируют американские эксперты, действия Москвы будут направлены на дискредитацию украино-иранских сообщений, и пострадают компании, работающие с Ираном. Отметим, с украинской стороны санкций в отношении Ирана нет, а американская сторона санкции частично сняла или значительно облегчила.

Так Иран является одной из стран, где производятся украинские самолеты АН-140 для внутреннего рынка Ирана из украинских комплектующих.

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С Ираном работает много украинских компаний. Одна из них - компания "Хорс", помогающая иранским авиакомпаниям в организации мокрого лизинга самолетов. Авиакомпания "Хорс" работает с 1990 года и специализируется на чартерных и регулярных перевозках. Как указано на сайте компании: "Полеты планируются в соответствии с потребностями клиентов и выполняются в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке".

"Каждый раз страна-агрессор пытается исказить факты, оторвать себе хотя бы часть исторической культуры, не забывая, при каждом удобном случае, унизить и оклеветать Украину. Россия целенаправленно борется с положительным имиджем Украины. Ей жизненно необходимо бороться со статусностью оппонента на мировой арене. В данном контексте помощь и поддержка Америки и американского правительства Украине является мощным сдерживающим фактором российской агрессии", - подытожили американские журналисты.