В аэропорту "Жуляны" пограничники обнаружили комплектующие к оружию и авиатехнике

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, во время досмотра багажного отделения самолета, совершавшего рейс в Иран, внимание пограничного наряда привлекли 17 ящиков с грузом, которые не имели никаких товаросопроводителных документов и не были внесены в бортовой журнал судна.

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По словам членов экипажа, в ящиках якобы перевозился ремонтный комплект для самолета, и они были не были учтены в бортовом журнале из-за невнимательности.

Во время досмотра в трех ящиках были обнаружены комплектующие, которые, скорее всего, относятся к составляющим противотанкового управляемого ракетного комплекса «Фагот». В остальных ящиках хранились комплектующие к самолетам. Экспертиза оборудования продолжается.

По факту выявления предметов военного назначения направлено сообщение в СБУ о регистрации в Едином реестре досудебных расследований признаков преступлений, предусмотренных ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда) и ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).