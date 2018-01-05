В Донецк приехал глава самопровозглашенной Южной Осетии - росСМИ

Президент самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов находится с "рабочим" визитом в оккупированном Донецке.

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"Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в настоящее время находится с рабочим визитом в Донецке. Основная цель визита связана с работой по развитию экономических и торговых отношений", — сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы Бибилова.

Стоит отметить, что самопровозглашенная Южная Осетия в 2014 году признала независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщал УНИАН, между псевдореспубликами на Донбассе идет настоящая торговая война. Дошло до того, что в "ДНР" фактически ввели санкции против "ЛНР".