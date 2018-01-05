Ситуация на Донбассе будет развиваться по сценарию "замороженного" конфликта - эксперт

Американцы могут себе позволить ждать, пока РФ и Украина «созреют» до того, чтобы садиться за стол переговоров, или же даже могут использовать ситуацию, чтобы осуществлять давление на РФ по другим вопросам. Украина же ждать не может.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что нужно время и безопасное пространство для того, чтобы выполнить Минские соглашения: провести местные выборы, чтобы ВРУ начала процесс амнистии, чтобы после выборов был приведен в исполнение специальный статус регионов, а для этого нужны миротворческие силы на Донбассе.

Николай Капитоненко считает, что конфликт на Донбассе будет долгим и будет развиваться, скорее всего, по сценарию «замороженных» конфликтов на пост-советском пространстве, где Россия обеспечивает себе влияние, поддерживая эскалацию конфликтов в различных регионах.

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Капитоненко, комментируя заявление Курта Волкера, заметил, что время не проходит просто так, а кого-то усиливает, а кого-то ослабляет, поэтому балансы в конфликте изменяются.

«Не факт, что время работает на нас. Возможно, это и так», –отметил Николай Капитоненко.

Эксперт добавил, что американцы могут себе позволить ждать, пока РФ и Украина «созреют» до того, чтобы садиться за стол переговоров, или же даже могут использовать ситуацию, которая происходит, чтобы осуществлять давление на РФ по другим вопросам.

«Но мы не можем ждать», – отметил Капитоненко и подчеркнул, что Украина в этой ситуации должна проявлять инициативу.

Директор Евразийской демократической инициативы Питер Залмаєв считает, что американский истеблишмент понимает, что воз застрял в песке и не двигается.

«Все понимают, что главный фактор, который был и остается, – это политическая воля одного человека, Владимира Путина, чтобы изменить что-то на Донбассе. Понятно, что накануне выборов он не готов на это. Поэтому все, что мы сейчас видим, все эти дипломатические реверансы, эти протокольные заявления, свидетельствуют однако, что подождем третьей каденции Владимира Путина», – отметил эксперт.