Волкер напомнил России о "Минске" и призвал прекратить вмешательство в дела Украины

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что Россия может остановить дальнейшее усугубление гуманитарного кризиса на Донбассе путем прекращения вмешательства в дела Украины.

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Об этом американский дипломат написал в микробологе в Twitter.

«Гуманитарный кризис на востоке Украины, худший за три года, продолжает ухудшаться. Россия может это остановить путем прекращения вмешательства и поддержки так называемых сепаратистов, выполнения Минских соглашений», - подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНИАН, гуманитарным организациям в 2018 году понадобится 187 миллионов долларов для предоставления жизненно важной гуманитарной помощи и защиты 2,3 млн человек на востоке Украины.