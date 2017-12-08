Волкер напомнил России о "Минске" и призвал прекратить вмешательство в дела Украины
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине отметил дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации на Донбассе.
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что Россия может остановить дальнейшее усугубление гуманитарного кризиса на Донбассе путем прекращения вмешательства в дела Украины.
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Об этом американский дипломат написал в микробологе в Twitter.
«Гуманитарный кризис на востоке Украины, худший за три года, продолжает ухудшаться. Россия может это остановить путем прекращения вмешательства и поддержки так называемых сепаратистов, выполнения Минских соглашений», - подчеркнул Волкер.
Как сообщал УНИАН, гуманитарным организациям в 2018 году понадобится 187 миллионов долларов для предоставления жизненно важной гуманитарной помощи и защиты 2,3 млн человек на востоке Украины.