Волкер напомнил России о "Минске" и призвал прекратить вмешательство в дела Украины

13:25, 08 декабря 2017
Война
719

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине отметил дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации на Донбассе.

Курт Волкер / REUTERS

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что Россия может остановить дальнейшее усугубление гуманитарного кризиса на Донбассе путем прекращения вмешательства в дела Украины.

Читайте такжеДоговоренности о новой встрече Волкера и Суркова пока нет – российский эксперт

Об этом американский дипломат написал в микробологе в Twitter.

«Гуманитарный кризис на востоке Украины, худший за три года, продолжает ухудшаться. Россия может это остановить путем прекращения вмешательства и поддержки так называемых сепаратистов, выполнения Минских соглашений», - подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНИАН, гуманитарным организациям в 2018 году понадобится 187 миллионов долларов для предоставления жизненно важной гуманитарной помощи и защиты 2,3 млн человек на востоке Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе#Волкер о России