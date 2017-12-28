"Плюс 20 трупов": в сети показали кладбище боевиков "Призрака" (видео)
На видеозаписи запечатлено кладбище, на котором хоронят ликвидированных боевиков "Призрака".
"Спасибо командирам, которые накомандовали: плюс 20 трупов за 6 месяцев войны" #Призрак#груз200pic.twitter.com/z034YKf9Li— Necro Mancer (@666_mancer) December 27, 2017
В сети появилось видео захоронений ликвидированных боевиков "ЛНР" из батальона "Призрак". Запись в своем Twitter опубликовал пользователь Necro Mancer.
За кадром слышен голос: "Спасибо командирам, которые накомандовали: плюс 20 трупов за 6 месяцев войны".
Как сообщал УНИАН, ранее СБУ опубликовала переговоры между командиром ЧВК "Вагнера" Дмитрием Уткиным и российским генералом Евгением Никифоровым ("Тамбов"). Аудио свидетельствует об участии российских наемников частной военной компании в боях возле Дебальцево.
Уткин и Никифоров говорят о потерях наемников и эвакуации тел ликвидированных.