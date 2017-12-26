Отказ от "тактики котлов": названы причины, по которым Путин не решится на "большую войну" против Украины

Предоставление Украине летального оружия, в том числе Javelin, охлаждает военный пыл президента Российской Федерации Владимира Путина.

Именно это заставляет главу Кремля истерить, заявил в интервью "Апострофу" военный обозреватель Юрий Карин.

"Для "коллективного Путина" приближается то время, когда надо бояться по-настоящему, пожинать плоды кровопролитий и нести ответственность за содеянное. И если они не могут побеждать действиями, то будут пытаться делать это словами. Информационная война Кремлем проиграна, но не окончена", - отметил он.

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Военный обозреватель подчеркнул, что после очередного вывода непонятного количества россиян из военно-наемнического контингента в Сирии на внешнеполитической арене из активных тактико-военных действий у Путина осталась только Украина.

"Оккупированный Донбасс с несколькими десятками тысяч гибридных вояк и тысячами единиц бронетехники и артиллерии. То место, откуда можно гнать картинку для "ваты" о вреде революций и "гражданской" войне аж до самих выборов", - сказал Карин.

Он считает, что Путину выгодно расшатывать ситуацию изнутри, без "большой войны" и захвата новых территорий.

"За это можно получить усиление санкций и по зубам. Возросшая мощь украинской армии плюс моральный фактор – Javelin. Цена агрессии возрастает на порядок. От полюбившейся "тактики котлов" приходится отказываться. Но провокации со стороны боевиков продолжаются и будут продолжаться до выборов", - подытожил эксперт.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщал, что в следующем году президенту России придется принять решение по Донбассу, и если Владимир Путин не уйдет с оккупированной части Востока Украины, у него могут возникнуть серьезные проблемы.