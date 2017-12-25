Боевики накрыли огнем из тяжелых минометов позиции ВСУ вблизи Павлополя - штаб

Боевики российско-оккупационных бандформирований нарушили режим тишины на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ вблизи Павлополя из 120-мм минометов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

"Сегодня около 19:00 боевики грубо нарушили Минские договоренности, применив по оборонным укреплениям сил АТО в районе Павлополя 120-мм минометы. Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 декабря, с начала суток по состоянию на 18:00 в зоне проведения АТО не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков.