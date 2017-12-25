С начала суток на Донбассе не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков - штаб АТО

С начала суток по состоянию на 18:00 в зоне проведения АТО на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Читайте такжеБоевики в нарушение "рождественского перемирия" более часа обстреливали пригороды Авдеевки из гранатометов - штаб АТО

"Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго соблюдают минские договоренности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в штабе отметили необходимость обеспечения мира и спокойствия, несмотря на предстоящие праздники, и подтвердили приверженность устойчивому перемирию.