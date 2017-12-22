За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, двое получили ранения

За минувшие сутки в зоне АТО погиб в результате вражеских обстрелов один украинский военный, еще двое получили ранения. Об этом сообщает штаб АТО на странице в Facebook.

На Луганском направлении, во второй половине дня, в сторону наших защитников у Крымского стрелял вражеский снайпер, а около полуночи вокруг этого населенного пункта боевики открыли огонь из минометов различных калибров. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов захватчики нарушали перемирие на подступах к Светлодарску.

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На Донецком направлении горячее всего было неподалеку от Песок. Сначала оккупанты вели огонь по нашим защитникам из минометов 82-го калибра, гранатометов и пулеметов, а затем усилили давление и применили танковое вооружение и 120-мм минометы. Кроме того, из тяжелого миномета противник обстреливал подступы к Водяном. На других участках нашей обороны неспокойно было в пригороде Авдеевки и вблизи Каменки, где враг неоднократно вел огонь по украинским укреплениям из минометов и пехотного вооружения.

Всего, за минувшие сутки, российско-террористические войска 16 раз нарушили режим тишины. При необходимости украинские воины давали агрессору адекватный огневой ответ.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО погиб, еще двое - получили ранения", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в Травневом под обстрел боевиков попали рабочие, которые восстанавливали электроснабжение.