В Травневом под обстрел боевиков попали рабочие, которые восстанавливали электроснабжение

Боевики ОРДО 20 декабря в очередной раз обстреляли Травневое Донецкой области, где на тот момент восстанавливали электроснабжение. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации на странице Facebook штаба АТО.

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"Обстрел был осуществлен с позиций НЗФ ОРДО, расположенных в населенном пункте Доломитне. Всего по району проведения работ боевиками было выпущено 18 мин калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, такие действия боевиков не дают возможности восстановить электроснабжение для жителей населенного пункта и вернуть их к нормальной жизни.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря мирные жители Майского и Гладосового из-за длительных обстрелов были вынуждены покинуть свои дома и ночевать в Новолуганском и в подвалах зданий.