Пережил ад Шахтерска и Бутовки: на Донбассе от пули снайпера погиб боец АТО (фото)

Павлоград потерял еще одного бойца в зоне проведения АТО.

В Авдеевке Донецкой области от пули снайпера погиб житель Павлограда Днепропетровской области, воин 25-й бригады Андрей Борисенко. Читайте также"Здесь все горело": жители Новолуганского рассказали, как пережили атаку российских "Градов" (видео) Об этом сообщает "Павлоградское объединение воинов участников АТО и волонтеров "Патриот" на своей странице в Facebook. Отмечается, что боец АТО пережил ад Шахтерска, Красногоровки, шахты Бутовки, Авдеевки и многих горячих точек Донбасса. Как сообщал УНИАН, ночью 19 декабря у Верхнеторецка Донецкой области погиб Артем Андреевич Гульцьо, старший солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск.

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