На Донбассе погиб воин 95-й бригады: у бойца АТО остались двое маленьких детей (фото)

Ночью 19 декабря у Верхньоторецка Донецкой области погиб Артем Андреевич Гульцьо, старший солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск.

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Артем Гульцьо родился 9 августа 1993 года в г. Дружба Сумской области. В Житомире проживал с 2011 года, передает пресс-служба Житомирского горсовета.

Отмечается, что в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде он служил по контракту. У погибшего остались родители, жена, двое детей – мальчики в возрасте 4 года и 1 год 2 месяца.

О дате и времени прощания с Артемом Гульцьо сообщат позже.

Как сообщал штаб АТО 18 декабря, за минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего погибли трое украинских военных.