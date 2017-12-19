На Донбассе боевики заняли места отозванных из СЦКК российских офицеров - ОБСЕ

Места офицеров вооруженных сил Российской Федерации, отозванных из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), заняли контролируемые Россией боевики.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за период с 19:30 17 декабря до 19:30 18 декабря, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

В частности, в Донецкой области СММ подтвердила, что российские офицеры отозваны от выполнения своих обязанностей из пяти офисов СЦКК.

«18 декабря СММ позвонила на дежурные телефоны в подконтрольной "ДНР" Александровке (в 20 км к юго-западу от Донецка) и Ясиноватой, и узнала, что с противоположной стороны отвечали лица, которые представились как представители "министерства по чрезвычайным ситуациям". На дежурный телефон в подконтрольном "ДНР" Дебальцево (в 58 км северо-восточнее Донецка) ответило лицо, представившееся как член "ЛНР" в "контактной группе", - говорится в отчете.

Также отмечается, что перед реализацией плана РФ об отзыве ее представителей СЦКК наблюдатели СММ были готовы способствовать и наблюдать за пересечением ими линии соприкосновения в контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" (в 45 км к северо-востоку от Донецка).

"Представитель Вооруженных сил Украины из СЦКК сообщил СММ, что в ВСУ ожидают прибытия двух автобусов из Харькова примерно после 17:00. Когда СММ оставила этот регион около 17:10, никакого пересечения границы не произошло. Однако российская сторона сообщила СММ, что контингент вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК не пересекал линию соприкосновения 18 декабря, поскольку, по их словам, автобусы, которые должны были перевозить их, не были доступны. Они сказали СММ, что они снова попытаются пересечь линию соприкосновения 19 декабря", - говорится в отчете .

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину 19 декабря из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».

Министерство иностранных дел Украины отметило, что решение Российской Федерации вывести российских военнослужащих из состава Совместного центра по контролю и координации существенно подрывает Минские соглашения.

В Генштабе подчеркнули, что заявления РФ о якобы пренебрежительном отношении украинских военнослужащих к российским коллегам в СЦКК не соответствуют действительности.

В СММ ОБСЕ заявили, что СЦКК играет важную роль в выполнении Минских соглашений и обеспечении безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.