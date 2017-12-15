В Запорожье презентовали историю о защитниках Донецкого аэропорта в комиксах (видео)
11:30, 15 декабря 2017Война
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В комиксах про киборгов нет кровавых сцен. По мнению авторов, это поможет пронести рассказ даже среди самых маленьких.
В Запорожье презентовали историю о защитниках Донецкого аэропорта в комиксах
В Запорожье презентовали рисованную историю о защитниках Донецкого аэропорта в комиксах.
Как говорится в сюжете ТСН, издание готовили больше года. Авторы книги опросили три десятка участников обороны аэродрома.
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Самим бойцам идея понравилась. Благодаря комиксам, говорят, о героических страницах современной войны, узнают еще больше людей, в частности молодежь. Ведь аэропорт стал олицетворением непокоренности украинцев, которые стояли на смерть, даже зная, что удержать объект не смогут.
В комиксах нет кровавых сцен. По мнению авторов, это поможет пронести рассказ даже среди самых маленьких.
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